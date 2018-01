Stygg velt for Hoelgaard

I et kaotisk oppløp gikk gjesdalbuen og FDJ-rytteren Daniel Hoelgaard stygt i bakken under åpningsetappen av Tour Down Under i Australia. 24-åringen smalt i reklameskiltene med noen få hundre meter igjen, skriver TV 2. Det er foreløpig ukjent hvor skadd syklisten ble.