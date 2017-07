Studie: Nye jobber viktigst for nordmenn før valget

Mer en fire av ti oppgir at det å skape nye arbeidsplasser er den viktigste økonomiske saken før stortingsvalget 11. september, viser rundspørringen fra Opinion.

– Langt flere rangerer det å skape nye arbeidsplasser foran lav arbeidsledighet, økonomisk vekst for Norge og nordmenns personlige økonomi når de blir spurt om å rangere betydningen av disse fire sakene ved årets stortingsvalg, sier seniorrådgiver Henrik Høidahl i Opinion til NTB.

I undersøkelsen svarer 13 prosent at de innen økonomiområdet er mest opptatt av sin personlige økonomi, mens 19 prosent svarer økonomisk vekst for Norge og 25 prosent svarer lav arbeidsledighet.

– Funn gjenspeiler at arbeidsledigheten har falt de siste månedene, og at nordmenn nå ser lysere på utviklingen på arbeidsmarkedet og til norsk økonomi generelt, sier Høidahl.

Økonomi viktig

Samtidig svarer over halvparten av de spurte at økonomi har svært stor eller ganske stor betydning ved stortingsvalget.

Men bare vel én av tre sier de påvirkes av den økonomiske situasjonen i Norge når de bestemmer seg for politisk parti. Én av fem oppgir at de i liten grad påvirkes av den økonomiske situasjonen.

– Det er et tegn på at nordmenn har blitt stadig mer optimistiske på vegne av egen og landets økonomi det siste året, og at det er andre saker som har større betydning for partivalg enn økonomi, fremholder Høidahl.

Etter en langvarig oljenedtur peker mange piler nå riktig vei for norsk økonomi.

Arbeidsledigheten faller, den økonomiske veksten ser ut til å ta seg opp i år og neste år og regjeringen har lagt fram positive prognoser for sysselsettingsandelen.

En gunstig kronekurs har i tillegg vært viktig for norske eksportbedrifter.

Ap og Høyre

Den høylytte diskusjonen mellom Arbeiderpartiet og Høyre om utviklingen på jobbmarkedet er allerede i full gang.

Opinions tall viser at 47 prosent har størst tillit til Ap når det gjelder å skape arbeidsplasser i offentlig sektor, mens bare 13 prosent tror Høyre er flinkest til dette.

Men når det gjelder å skape arbeidsplasser i privat sektor, er tallene snudd: 44 prosent har størst tillit til Høyre, mens 18 prosent stoler mest på Ap.

Når det gjelder å bekjempe arbeidsledighet har 38 prosent størst tillit til Ap, mens 24 prosent stoler mest på Høyre.

Velgerne har ifølge rundspørringen omtrent like stor tillit til de to partienes evne til å forberede Norge på en tid med lavere oljeinntekter og til å sikre en god utvikling for nordmenns personlige økonomi.

Ap ligger imidlertid 7 prosentpoeng foran når spørsmålet er hvilket parti velgerne har størst tillit til når det gjelder å lose norsk økonomi trygt gjennom tøffe økonomiske tider.