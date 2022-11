– Med hjernetåke kommer hukommelsessvikt, konsentrasjonssvikt og kognitive problemer. Jeg hørte folk snakke, men fikk ikke med meg hva de sa, sier Liv Gunhild Aase.

Snart to år etter at hun ble smittet med korona har hun ennå problemer. I dag er hun 50 prosent sykemeldt fra jobben i helsevesenet. Hun har fått godkjent vedtak om yrkesskade etter koronasmitte.

– Det går i bølger. Nå er jeg nede i en dal hvor jeg er preget av hjernetåke og en ekstrem trøtthet som gjør at jeg fungerer dårlig.

Hun er optimistisk og håper å snart kunne jobbe fulltid igjen. Men foreløpig må hun ta det med ro og lytte til kroppen.

– Jeg kunne sitte i et møte og være midt i en setning, og glemme hva jeg skulle si.

Forskere er bekymret

Også det sosiale livet til Aase har blitt påvirket av plagene og er nå nesten ikke-eksisterende.

– Jeg må tvinge meg selv til å oppsøke det. Folk vet stort sett at jeg har slike plager, men likevel, det legger en demper på det. Ikke bare fordi jeg ikke klarer å følge med i samtaler, men også fordi jeg blir veldig trøtt.

Forskere er bekymret for at flere trolig sliter med helseplager som følge av koronasmitte.

I 2022 svarte 43.000 på den upubliserte studien «Den norske koronastudien» som lege og forsker Arne Søraas ved Oslo universitetssykehus leder. De har nå sammenlignet med de 43.000 første som svarte i 2020 og 2021.

I 2022 svarer 9,3 prosent at hukommelsen har blitt dårligere. 14,5 prosent sier de har dårligere konsentrasjon, og 21,9 prosent sier de har generelt dårligere helse.

Lege og forsker ved Oslo universitetssykehus Arne Søraas. Foto: Torstein Bøe / NRK

Søraas mener studien er nokså representativ for den norske befolkningen, og at hans funn øker sikkerheten man har om at covid-19 gir helseproblemer.

– Hukommelse- og konsentrasjonsproblemer for dem som har hatt det to ganger i forhold til dem som ikke har hatt det, ligger gjerne på en doblet sjanse, sier han.

– Blant de vanligste symptomene

Søraas sier at det er usikkert om plagene kommer til å gå over.

– Det kommer flere studier nå som viser at spesielt hukommelse og konsentrasjon varer veldig lenge. Vi ser ikke noen bedring etter to år, og det er selvfølgelig ikke et godt tegn, sier han.

Forskningssjef Signe Flottorp ved FHI.

Forskningssjef Signe Flottorp ved Folkehelseinstituttet (FHI) sier en rekke nasjonale og internasjonale studier viser at senfølger etter covid-19 er et helseproblem.

– Resultatene fra ulike studier spriker imidlertid når det gjelder forekomst og varighet av symptomene, sier hun.

Flottorp viser til at de fleste studiene tyder på at risikoen for å få senfølger er mindre blant dem som er smittet med omikronvarianten og er vaksinerte, enn blant dem som ble smittet tidligere i pandemien.

– En om lag doblet risiko for hukommelsesproblemer blant dem som har vært smittet sammenliknet med dem som ikke har vært smittet, stemmer overens med funn fra andre studier.

5566 skademeldinger knyttet til korona

Norsk Sykepleierforbund (NSF) har bistått i rundt 70 covid-saker.

Advokat Yvonne Frøen i NSF sier at NAV har godkjent 36 av 54 saker.

Hun sier derimot at hovedproblemet i sakene er forsikringsselskapene. Kun et fåtall av sakene blir godkjent, og ingen av sakene er ferdigbehandlet med tanke på erstatningsutmåling.

– I de fleste sakene er spørsmålet om godkjenning fortsatt til behandling i forsikringsselskapene, til tross for at NAV har godkjent sykdommen som yrkessykdom, sier Frøen.

1. september 2022 har NAV mottatt totalt 5566 skademeldinger knyttet til covid-19 (ekstern lenke).