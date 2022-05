Studentleder beklager

Tidligere styreleder for foreningen for studentene for elektro og data ved Universitetet i Stavanger, Genette Våge, beklager at det ble brukte 200.000 kroner på en tur for styret til Dubai, skriver Aftenbladet.

Flere av de 450 studentene på elektro- og datafag har reagert på at det ble tatt penger fra felleskassen til en tur for styret, og at reisemålet var Dubai, som er kjent for å bryte menneskerettigheter.

Den tidligere styrelederen Genette Våge sier hun har gjort feil, og legger seg flat og vil lære av det som er gjort.