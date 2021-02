– Det er veldig inngripende. Man blir tross alt observert kontinuerlig, og det kan fanges opp mye fra omgivelsene, sier personvernekspert og gjesteforeleser Rie Aleksandra Walle.

Etter at koronasituasjonen snudde en hel verden på hodet, har hjemmeundervisning blitt den nye hverdagen for mange.

Dette har reist en ny problematikk. Flere studenter opplever press av lærere til å ha på kamera.

– «Kjekt å se» holder ikke

Daniel Osen er student i Nord-Norge. Han viser oss eksempel på korrespondanser mellom andre studenter og lærere, som han har fått tilgang på. Her mener han presset kommer tydelig fram.

Slik som i denne, der lærer er «L» og studenten er «S»:

L Lærer: Hvorfor har ikke fler på kamera? S Student: Tror ikke de vil :) L Lærer: Kan du be dem ta PÅ. S Student: Har sagt ifra, de vil bare ikke hehe. L Lærer: Si at jeg ber de ta på, kulere for fellesskapet!

– Når de oppfordrer til kamerabruk på en sånn måte, så er det ett press. Kamera er valgfritt, sier Osen.

Han sier han kjenner til langt flere tilfeller enn de han viser oss, og at han selv også har kjent på kamerapress flere ganger.

– Det jeg har erfart er at lærere syns det er «kjekt å se folk». Men, når oppfordringen stadig kommer, så blir det et press der jeg kjenner at jeg må ha på kamera for å være med, forklarer han.

TAR AV KAMERA: Daniel Osen bruker ikke kamera. Det gjør at han blir en del av minoritetsgruppen som anses som de rare i klassen ifølge han selv. Foto: Bendik Jacobsen / privat

Fordeler med kamera

Rie Aleksandra Walle som selv gjesteforeleser om prosjektledelse, personvern og digital markedsføring vet at bruk av kamera har sine fordeler.

– Det er viktig med samspill mellom elev og lærer. Det blir enklere når kamera er på. Likevel mener jeg det er for mye diskusjon på om kamera skal være på eller ikke, istedenfor å involvere elevene for å finne gode løsninger, som alle er komfortable med, sier hun.

PERSONVERNOFFISER: Rie Aleksandra Walle foreleser også ved Høgskolen Kristiania. Foto: PRIVAT

Selv om Walle ser fordelene, så slår hun hardt ned mot bruk av press.

– Når det trues med nedsatt ordenskarakter eller anmerkning for å ikke ha på kamera så er det definitivt ikke frivillig, og dermed brudd på et av de viktigste kriteriene for et samtykke etter GDPR (personvern), understreker Walle.

Osen mener at ønske om bedre psykososialt miljø ikke trumfer studenters personvern

– Jeg tror oppriktig de vil oss godt, dog uten å vite konsekvensene av det. Jeg tror lærere setter seg selv og sin pedagogiske undervisning fremfor vår rett til å beskytte personopplysninger, forteller Osen.

UiS har gjort grep

Universitetet i Stavanger forstår bekymringen, men understreker at det er gjort tiltak.

– All digital undervisning der studenter blir eksponert, skal de få beskjed om på Canvas. Dette er veldig strengt regulert, forklarer prorektor Astrid Birgitte Eggen.

– Kan lærere tvinge elever til å ha på kamera?

– Nei, det kan de ikke. Det må legges ut informasjon på Canvas. Hvis en eller flere studenter sier at det ikke er greit, så er det ikke greit, understreker hun.

INGEN AVVIK: Astrid Birgitte Eggen er fornøyd med at det ikke meldt inn brudd på reglementet. Foto: CAROLINE JENSEN DAHLE / NRK

God verdi i bruk av kamera

Prorektor forteller at hun ser verdien av å ha på kamera.

– Undervisningssituasjonen skal jo være så autentisk og naturlig som mulig. Uansett om du sitter i et auditorium eller hjemme på hybelen din, sier Eggen.

Anders Ballangrud fra Datatilsynet er enig med prorektor.

BEVISSTGJØRING: Anders Ballangrud fra Datatilsynet fremmer kritisk bruk av kamera. Foto: Ilja C. Hendel / © Ilja C. Hendel

– Det å se hverandre har en verdi i seg selv, men det bør ligge gode vurderinger til grunn. Skoler bør gjøre seg bevisst på når man krever at kamera skal skrus på, understreker Ballangrud.

Så selv om koronasituasjonen går mot lysere tider, mener prorektor at undervisningsformen ikke forsvinner med det første.

– Digital undervisning nok er kommet for å bli, sier Eggen.