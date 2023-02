Studentane jobbar meir

I åra 2017 til 2020 hadde studentane i gjennomsnitt betalt arbeid i 8 timar i veka. I fjor hadde dette auka til 9.4 timar i veka, viser tal frå Studentbarometeret.

Norsk studentorganisasjon (NSO) fryktar at dette går ut over studiane, og krev auka studiestøtte.

Regjeringa, saman med SV, har sørga for at studentane får 9000 kroner meir frå hausten 2023, seier minister for høgare utdanning, Ola Borten Moe.