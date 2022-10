Megleren kommer til Arild Aanestads butikker i Stavanger allerede i morgen for befaring. Butikkeieren forventet nemlig en dårlig beskjed i dag.

I forrige uke sendte en rekke nærbutikker ut et nødrop om at mange nærmet seg konkursens rand.

I dag ble SV og regjeringen enige om strømstøtteordningen for næringslivet. Nærbutikker i krise får nå en ekstrabevilgning på 23 millioner kroner for å kompensere for høye strømpriser.

− Vi skal ha levende bygder i hele landet. Derfor trenger vi nærbutikkene. Nå har vi fått på plass en håndsrekning til nærbutikkene for å kompensere for høye strømpriser, sier Geir Pollestad, finanspolitisk talsperson for Senterpartiet.

Men for Aanestad hjelper det lite.

Butikkene hans faller nemlig utenfor strømstøtten, da han ikke er en del av Merkur-butikkene. Det vil si at støtten kun gjelder utkantbutikker.

– Strømprisen slår jo like mye ut for småbutikkene i byene som i fjordene og på øyene, forklarer han.

Må vurdere å selge butikkene

Forrige uke hadde han besøk av megler for befaring av butikkene hans. I morgen får han besøk igjen.

– Jeg vurderer nå sterkt å selge alt som jeg har holdt på med i over 30 år, sier han.

Beslutningen kommer ikke til å være enkel for Aanestad, som er sterkt knyttet til bedriftene sine.

– Jeg har vært med i Joker i veldig mange år, så det er klart at det betyr veldig mye. Det er jo ikke en jobb – det er en livsstil, sier butikkeieren.

Strømprisene til butikkene til Aanestad har femdoblet seg på ett år. Foto: Elise Pedersen / NRK

Men livsstilen har begynt å bli dyr det siste året. Og strømregningene fortsetter å stige.

– Strømregningene har økt fra rundt 50.000 til nærmere 280.000 bare på ett år. Det sviver ikke rundt, forklarer Aanestad.

– Nødt til å kjempe

For noen år siden var det helt utenkelig at det var strømprisene som kunne bety kroken på døra for butikkene hans.

– Det er veldig spesielt og noe jeg aldri trodde jeg skulle oppleve. De må komme med flere tiltak om det skal hjelpe noe, mener butikkeieren.

Aanestad håper han skal få beholde butikkene sine.

– Jeg må bare beholde roen og prøve å finne den beste løsningen. Den har jeg ikke funnet helt ennå, sier Aanestad og legger til:

– Vi kjemper så godt vi kan, det er vi nødt til.