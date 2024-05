Strømsgodset vant 2–0 mot Haugesund

Strømsgodset vant 2–0 mot Haugesund i eliteserien, 9. runde, på hjemmebane.

Det ene målet var et selvmål. Et langt oppspill gikk fra Jesper Taaje mot Elias Hoff Melkersen. Bærtelsen var ikke orientert og skulle heade tilbake til Selvik, men han var på vei ut. Da gikk ballen i en fin bue over egen keeper og i mål.

Det andre målet av en avslutning av Elias Hoff Melkersen, med en pasning fra Logi Tómasson.