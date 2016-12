Strømmen tilbake

Alle strømkunder til Lyse som mistet strømmen på grunn av uværet Urd, fikk tilbake strømmen ved halv ett tiden i natt. Det opplyser kommunikasjonssjef Ingvild Ween i Lyse, som berømmer de som var ute i natt for å rette feil etter at trær hadde blåst over strømlinjer. Hun ber folk om å holde avstand dersom det fortsatt er ledninger som ligger i bakken.