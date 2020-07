Strømmen - Sandnes Ulf 2-0

Sandnes Ulf ligg under med to mål mot Strømmen til pause. Sandnes Ulf har ikkje tapt ein einaste kamp denne sesongen, og Strømmen ligg på ein førebels 15.-plass. No står det att å sjå om Sandnes Ulf klarer å ta inn leiinga etter pause.