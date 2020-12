Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Koronasmitten øker i Rogaland. Ordførerne i Stavanger, Randaberg, Sola og Sandnes innkaller nå til pressekonferanse.

Med bakgrunn i smittesituasjonen med korona på Nord-Jæren er det ventet at de fire kommunene nå innfører strengere smitteverntiltak.

– Nå har vi veldig høye smittetall. En stor del av smitten kan vi føre tilbake til nærkontakter av kjente smittetilfeller. Men noen er ukjente og det er vi litt bekymret for, sa ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) til NRK tirsdag.

STAVANGERORDFØRER: Kari Nessa Nordtun (Ap). Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

På kommunens egne nettsider understreket ordføreren at den nye forskriften kan oppleves som mer inngripende enn tidligere.

Rekordhøye smittetall

Rogaland var lenge et annerledes-fylke når det gjaldt antall koronasmittede i Norge. I starten av desember var fylket landets eneste med under 20 smittede personer per 100.000 innbyggere, ifølge Folkehelseinstituttet (FHI).

Like før jul starte derimot smittetallene på Nord-Jæren å stige.

Mandag denne uken ble det registrert 45 nye smittetilfeller i Stavanger. Det er det høyeste antallet på ett døgn siden pandemien startet.

Siden koronapandemien startet i mars, er det registrert over 700 smittede i Stavanger kommune. En fjerdedel av disse positive prøvene har kommet på kort tid. Den siste uken har 230 personer fått påvist covid-19 i kommunen.

TESTING: De siste dagene har flere hundre personer blitt testet for covid-19 i Rogaland. Foto: Mathias Oppedal / NRK

Taxi-smitte

Fra å være et nesten koronafritt fylke, ble det like før jul påvist covid-19 blant flere taxisjåfører på Nord-Jæren.

I dagene som fulgte ble blant annet dagsentre for eldre i Stavanger stengt. Grunnen er at de ikke ønsker at brukere av dagsentrene skal kjøre med drosje etter smitteutbruddet blant taxisjåfører på Nord-Jæren.

Siden tallet på nye smittetilfeller i regionen har økt kraftig den siste tiden, vil kommunene nå stramme inn og innføre strengere tiltak.

Hvilke tiltak det er snakk om blir offentliggjort på pressekonferansen som starter kl. 15.