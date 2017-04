– Det er helt greit at det skal være en utvikling, men de sier på en måte at den utdanningen og erfaringen jeg har ikke er så mye verdt lenger, sier Jan Egil Tjønn, lærer på Gausel skole.

Han har vært lærer i 17 år, men det hjelper lite etter at det i fjor ble lagt frem nye kompetansekrav for lærere. Kravene til lærere som underviser i matematikk, engelsk og norsk har blitt strengere. Tjønn må nå ha 30 studiepoeng i matematikk innen 2025 for å bli regnet som en kvalifisert mattelærer.

Skaper trøbbel for både lærere og elever

Hos utdanningsforbundet har de merket lærernes frustrasjon etter at de nye kompetansekravene kom på banen.

– Noen blir lei seg og lurer på om de ikke er gode nok. Andre blir sinte og finner seg ikke i dette. Når folk har vært utdannet og jobbet i så mange år, så tenker jeg at dette vedtaket rett og slett er helt vanvittig, sier Gunn Reidun Tednes-Aaserød, fylkesleder i utdanningsforbundet.

Gunn Reidun Tednes-Aaserød er frustrert og sier at de nye lærerkravene er helt vanvittige. Foto: Håkon Stavland Lexberg / NRK

Dette tiltaket går ut over lærerne, men hun mener samtidig at det ikke er tvil om hvem som får lide aller mest på grunn av de nye kravene.

– Dette går jo selvfølgelig mest ut over elevene. Dette er et langsiktig løp og det er snakk om flere tusen lærere som må videreutdanne seg. I den prosessen kommer det da veldig mange elever til å få vikarer og ukvalifiserte lærere, fortsetter hun.

Må være villige til å ta etterutdanning

Fylkesmannen i Rogaland mener at det er positivt med satsing på økt kvalitet på lærerne i skolen.

– Det er litt misvisende å si at lærere som har undervist i mange år er «avskiltet». De har fremdeles sin grunnutdanning og har fag de kan undervise i, men de må nok også være villige til å ta videreutdanning, skriver utdanningsdirektør hos Fylkesmannen, Sølvi Ona Gjul.

Elevene i 5. klasse på Gausel skole følger nøye med når Jan Egil underviser. Foto: Håkon Stavland Lexberg / NRK

Jan Egil Tjønn har allerede 15 studiepoeng i matematikk. Likevel må han ta 15 til innen 2025 hvis han skal kunne fortsette å kunne lære bort formler og desimaltall.

– Hvis jeg for eksempel skifter skole, så stiller jo jeg bak i rekkene hvis det står mellom meg og en nyutdannet lærer som har 30 studiepoeng. Jeg ønsker å fortsette med undervisning i matematikk, så da blir jeg nødt til å komme meg tilbake til skolebenken, avslutter han.