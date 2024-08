Nå er det nye regler i kontantstøtteordningen. Før 1. august fikk du støtte fra barnet var 13 til 23 måneder.

Nå har det blitt endret til barnet er mellom 13 og 19 måneder.

Kontantstøtte er pengestøtte for barn som ikke er i barnehage på fulltid.

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) sier de reduserer kontantstøtteordningen for at det skal bli en større etterspørsel hos barnehagene.

– Når barna er mellom 13 og 19 måneder har familien mest behov for å velge å være hjemme med barna, sier hun.

Barne -og familieminister Kjersti Toppe (Sp) sier Regjeringen skal jobbe for at den nye kontantstøtteordningen blir videreført etter neste stortingsvalg. Foto: Agnieszka Iwanska / NRK

Ministeren nevner også et politisk engasjement for saken som en grunn til at de reduserer ned til 19 måneder.

– Jeg er glad for at Regjeringens forslag om å redusere til 19 måneder fikk stor støtte på Stortinget, sier Toppe.

Billigere barnehage

Sammen med endringen i kontantstøtte 1. august blir også ordningen med tolv timer gratis SFO i uka utvidet til å gjelde elever på 3. trinn i tillegg til 1. og 2. trinn.

Regjeringen kutter også maksprisen i barnehage til 2000 kroner i måneden. I de 189 mest spredtbygde kommunene blir prisen 1500 kroner i måneden.

Dette er 1000 kroner billigere i måneden enn tidligere.

– Dette er et historisk løft for barnefamiliene, og viktig i en tid vi trenger å redusere forskjellene, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap).

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) sier økte forskjeller på familier er en av grunnene til at barnehage blir billigere og at kontantstøtten reduseres. Foto: Kunnskapsdepartementet

Og prisen? 1,6 milliarder kroner.

– Det er en viktig investering for at ungene skal få lov til å delta i viktige fellesskap fra tidlig alder, og at foreldrene skal ha mulighet til å jobbe, forklarer kunnskapsministeren.

Får støtte fram til barna er tre år

Men det er likevel noen kommuner som tilbyr kontantstøtte lenger enn 19 måneder.

Kommunene står nemlig fritt til å velge selv.

En av disse er Hå kommune i Rogaland. Her kan foreldrene få støtte inntil barnet er tre år gammelt. 36 måneder, altså.

I denne kommunen bor firebarnsmor Ingeborg Løge Hølland.

– Vi er veldig takknemlige for det, sier hun.

Hølland synes det er fint å få ha ungene hjemme litt lenger når de er små. Foto: Øystein Otterdal / NRK

Har forberedt dem på barnehagen

Hvis barnet ditt ikke har fått tildelt barnehageplass, kan du få 100 prosent kontantstøtte, som tilsvarer 7500 kroner i måneden.

– Når man velger å være hjemme har de tusen kronene i måneden ekstra mye å si, sier firebarnsmora.

Barna Ole (7), Ida (5) og Lars (3) begynte ikke i barnehagen før de var tre år gamle.

– Det har vært trygt og godt å forberede dem på at de skal begynne i barnehagen, sier Hølland.

Eldar (14 måneder) er minst. Hølland vil også vente med barnehage til han er tre år.

Å bruke mye tid med ungene når de er små sier mor Hølland er veldig givende og fint. Foto: Øystein Otterdal / NRK

Hvis hun skulle sendt minstemann i barnehagen nå, hadde det blitt vanskelig:

– Han har ikke språk og kan ikke uttrykke seg på samme måten som når han blir litt eldre.

Ordfører: – Ikke dyrt for oss

Andreas Bjorland (KrF) er ordfører i Hå. Han sier kontantstøtte fram til tre år er en billig ordning.

– Hvis familien hadde valgt barnehage hadde det vært dyrere for kommunen.

Ordfører i Hå, Andreas Bjorland (KrF). Han sier kontantstøtteordningen i kommunen kan være viktig for foreldre nå som fødselsraten går ned. Foto: Øystein Otterdal / NRK

Men akkurat hva det koster sier han er vanskelig å regne ut.

I kommunen er det nå 42 barnefamilier som mottar kontantstøtte.

– Mange har brukt det. Vi ønsker å gi et håndslag til familiene og de som velger å bruke tid med ungene, sier ordføreren.

Samtidig sier han barnehage er bra og at kommunen har brukt mye tid og ressurser på å få gode barnehager.

– Men foreldrene skal få lov til å ha det valget, sier ordføreren.

Toppe: – Må tåle at de tar egne valg

Barne- og familieminister Toppe sier hun har stor respekt for Hå kommune som velger å ta egne prioriteringer.

– Hvis det er en plass der mange ønsker en forlenget periode med kontantstøtte så synes jeg det er fint at kommunen klarer å prioritere det, sier hun.

Hun mener vi må tåle at kommuner tar egne valg.

– Dette bidrar positivt i lengden ved at man kan gjøre lokale prioriteringer på grunn av ulike ønsker og behov i landet.

Kjenner ungene best

Firebarnsmor Hølland sier hun er fornøyd med barnehagen ungene går i. Men hun påpeker at det ikke er de ansatte der som kjenner ungene best.

– Vi får være de primære omsorgspersonene som får følge barna tettest de første årene, sier hun.

I kommunen er det 42 barnefamilier som mottar kontantstøtte. Derfor har ungene en del lekekamerater selv om de ikke går i banehage. Foto: Øystein Otterdal / NRK

Hølland har snakket med mange utenfor Hå kommune som synes firebarnsmora er heldig.

– At kommunen ser verdien i omsorgsarbeidet som blir lagt ned i hjemmet synes jeg er enormt fint, avslutter hun.