Strenge restriksjonar på fjørfe i Sola

I to sonar – 3 og 10 kilometer rundt eit hønsehus i Sola kommune – er det nå innført strenge restriksjonar.

Rett før helga kom meldinga om at var påvist fugleinfluensa i hønsehuset. Dette er den andre meldinga om fugleinfluensa i Sola i haust. Laurdag blei 7500 verpehøns avliva for å hindre spreiing av fugleinfluensaen.