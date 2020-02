Straumskap tok fyr

Stormfloa i Vågen i Stavanger i natt, stoppa to centimeter under den tidlegare flaumtoppen frå 1994.

I Kaivegen på Hommersåk tok eit straumskap fyr, då det blei ståande under vatn. Fleire bustader i Strandgata i Sandnes fekk vatn inn i kjellarane.