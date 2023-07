– Vi passar på å bade ungane når det er rimelege straumprisar. I tillegg blir det litt meir «kattevaskar», seier Julianne Gravdal.

Med tre barn merka ho godt på økonomien at straumprisen plutseleg fauk i vêret for snart to år sidan.

Dei siste månadene har prisane gått ned og alt tyder på at det ikkje blir ekstreme straumprisar framover. Søndag får du i nokon delar av Noreg betalt for å bruke straum.

Likevel legg ikkje Gravdal om vanane igjen.

– Det starta med små, enkle grep for å redusere straumutgiftene, men no har vi jo blitt vant til det. Då ser eg rett og slett ingen grunn til å stoppe, seier ho.

Trebarnsmora er oppteke av at barna, Marthe (7) og Petter (1), skal lære seg å ikkje sløse med straumen. Foto: Tobias Hovland / NRK

Nordmenn har kutta i straumforbruket

Familien på Sola i Rogaland er ikkje åleine om å bruke mindre straum. NRK har vore i kontakt med straumselskap i heile landet. Alle melder om ein markant nedgang i straumbruken.

– Hadde nokon sagt dette til oss for eit par år sidan, hadde vi sett litt rart på dei, seier kommunikasjonssjef i energiselskapet Lyse, Atle Simonsen.

Dei siste tre åra har straumforbruket blitt redusert med 20 prosent blant dei 150.000 kundane hos Lyse.

– Sjølv om straumprisane er 30 prosent billegare enn i fjor, ser vi at nedgangen held fram, seier Simonsen.

Straumselskapet Tibber har kundar i heile landet. Dei ser også at folk har meir fokus på å spare straum.

– Vi ser akkurat dei same tendensane. Folk har blitt meir opptatt av straum og dei har redusert forbruket sitt, seier Gaute Haaversen-Westhassel, pressekontakt i Tibber.

Straumselskapet Klarkraft stadfestar også varige endringar.

– Folk har rett og slett blitt meir klar over sitt eige straumforbruk, noko som er svært positivt, seier dagleg leiar i Klarkraft, Haakon Dyrnes.

Meiner det er meir å spare

Spare- og forbrukarøkonom i Storebrand, Cecilie Tvetenstrand, seier at fokuset på sparing har auka dei siste åra. Ho trur dette er ei livsstilsendring blant nordmenn.

– Det at straumen har blitt dyr, har gitt oss gode vanar. I tillegg har mykje anna auka i pris. Det gjer at folk må spare inn der dei kan, seier Tvetenstrand.

Cecilie Tvetenstrand i Storebrand har merka ei tydeleg endring i sparevanane til nordmenn. Foto: Lise Eide Risanger

Haaversen-Westhassel i Tibber meiner likevel at mange framleis har mykje å gå på når det gjeld straumsparing.

– Dersom ein skal utnytte spotprisane til det fulle, kan ein flytte straumbruken til andre tider av døgnet, der straumen er billegare. Med dagens teknologi kan ein stille dette inn til å nærast gå av seg sjølv, seier han.

Desse endringane er allereie i ferd med å skje for mange straumbrukarar.

Statistikken viser nemleg at straumforbruket har blitt kraftig redusert om føremiddagen. Samtidig har forbruket auka om natta.

– Vi trur grunnen er at elbilar blir lada om nettene når straumprisen er lågast, seier Atle Simonsen i Lyse.

Marthe (7) får opplæring i korleis ein sjekkar straumprisen, på Fjordkraft sin app. Foto: Tobias Hovland / NRK

Trebarnsmor Julianne Gravdal er blant dei som følger nøye med på straumprisen kvar einaste dag.

– Vi følgjer med på appen, slik at vaskemaskina går når straumen er billigast. Vi treng heller ikkje å vaske klede kvar dag. Vi bruker kleda til dei blir skitne, seier ho.