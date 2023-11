Straumbrot på Storhaug i Stavanger

Straumen gjekk for 1400 husstander i Storhaug bydel i Stavanger rett over klokka halvåtte, tysdag morgon, skriv Aftenbladet. Klokka 09.00 var det 589 kundar som ennå ikkje hadde fått straumen igjen, opplyser Ingvild Ween, kommunikasjonssjef i Lnett. Straumbrotet går ut over dei som bur lengst inne på Storhaug, frå Varden, Strømvik, Nylund og Lervig. Feilen blei meldt klokka 07.38.