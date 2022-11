Strandryddere fikk klima- og miljøpris

Miljøorganisasjonen Clean Shores Global har fått Stavanger kommune sin klima- og miljøpris for 2022. Miljøorganisasjonen får prisen for arbeidet for å holde kysten i regionen rein for søppel.

– Vi setter veldig stor pris på denne anerkjennelsen. Og vi er veldig glad for at kommunen har lagt merke til alt arbeidet vi gjør, sier Hogne Kile, leder av Clean Shores.

Prisen er på 50.000 kroner.