Stranddrapet til Riksadvokaten

Statsadvokaten i Rogaland har nå sendt Regestrand-drapssaken til Riksadvokaten for vurdering av tiltalespørsmålet. To menn på 23 år er siktet for drapet på Sigbjørn Sveli. Etter det NRK kjenner til vurderes forvaringstiltale for begge.