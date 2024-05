Strandbu er toppskårar i Eliteserien

Morten Bjørlo frå Jørpeland fortset å gjera det skarpt for Fredrikstad i Eliteserien. Han sto bak to skåringar då laget hans vann 4-1 over KFUM Oslo i helga.

Bjørlo har nå skåra fem mål og er på delt toppskårarplass.