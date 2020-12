Strand vil sette ned formuesskatten

Posisjonspartia i Strand har bestemt seg for å sette ned formuesskatten frå 2022. Dei foreslår å redusere skatten med 30 prosent for å tiltrekke seg personar som kan bidra med kapital til nye arbeidsplassar. Frå før ha Bø i Vesterålen gjort det same.