Strand Sp møttes i kveld

Tirsdag kveld var det møte i Strand Sp etter avgjørelsen i grensejusteringssaken som involverer Strand, Forsand og Sandnes i forrige uke. Etter at kommunalministeren gikk ut med at Forsand forblir i Sandnes, har flere reagert, spesielt i Strand Sp. – Det var et konstruktivt møte der folk fikk lufte sin skuffelse. Nå gjelder det å løye vinden, og stoppe ytterligere utmeldinger. Det har ledelsen lokalt vært opptatt av, sier gruppeleder Alf Henning Heggheim.