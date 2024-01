Strand Senterparti heiar på aksjonsgruppe

Årsmøtet i Strand senterparti har vedtatt å kjempe mot høgare bompengar i Ryfast. Ei auke i bompengar som deira eiga regjering frå Senterpartiet og Arbeidarpartiet har godkjent.

Frå 8. februar aukar bompengane i Ryfast med 10 prosent. Ifølge årsmøtet blir det ein månadleg kostnad for brukarane i Ryfylke på 6.357 kroner for fossilbil, og 4.450 kroner for elbil.

Årsmøtet heiar på aksjonsgruppa «Vi som krev billegare bompengar i Ryfast», skriv leiar i Strand Senterparti, Alf Henning Heggheim.