Strand-ordfører vil kapre en plass på Stortinget

Ordfører i Strand kommune, Irene Heng Lauvsnes (H) vil inn på Stortinget, skriver Stavanger Aftenblad.

– Det å ha én fot i kommunen som ordfører og én på Stortinget som vara er ikke ideelt. Nå vil jeg på Stortinget. Nå ønsker jeg fast plass, sier hun til avisa.

Høyre har i dag fire representanter på Stortinget fra Rogaland. To av dem, Tina Bru og Sveinung Stensland, tar ikke gjenvalg.

Det vil dermed være to ledige plasser å fylle, dersom valgresultatet blir likt ved valget neste høst.

En av dem kan altså bli Lauvsnes, som sier til avisen at hun vil sørge for at Norge får færre kommuner og byråkrater.