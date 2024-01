Strand mest utsett for meir nedbør

Det er Strand kommune som er mest utsett for auke i vasskadar her i fylket, fram mot neste hundreårsskifte. Dette skriv Strandbuen i dag.

I ein rapport frå forsikringsselskapet Gjensidige og Norsk Regnesentral kjem det fram at auken i nedbør kjem til å føre til om lag 30 prosent fleire vasskadar i Strand enn nå.

Mest like utsett er Hjelmeland. Der reknar Gjensidige med at skader frå store nedbørsmengder kjem til å auke med 28 prosent.



Gjensidige har fått laga denne rapporten, slik at kommunane kan setja i gang førebyggjande tiltak, seier direktør for berekraft, Bente Sverdrup.