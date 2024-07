Strand kommune betalar mest i bompengar

Oslofolk og rogalendingar betalar mest i bompengar.

Det viser analysar frå Fremtind Service av norske bilistars bompenge- og ferjebetalingar i første halvår 2024.

Den høgaste bompengebelastninga finn vi i Strand kommune i Rogaland. Der betaler gjennomsnittsbilisten heile 824 kroner per månad. Snittet i Rogaland ligg på 429 kr per bilist per månad. Det er 3,4 prosent høgare enn i fjor.

Stavanger er etter Oslo den byen med høgast bompengebelasting per innbyggjar.