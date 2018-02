Straffer seg å klage

Flere av de 13 bedriftene som siden 2007 har klaget på vedtak i Nav Tiltak Rogaland, mener klagen har fått betydning når de senere har levert anbud på Nav-oppdrag, skriver Aftenbladet. Pøbelprosjektet er et av selskapene som ikke har fått noen kontrakter i Rogaland etter at den første klagen ble levert inn. Nav Tiltak Rogaland avviser at klager får konsekvenser for senere tildelinger.