Støtter norsk oljeproduksjon

Sju av ti nordmenn støtter oljevirksomheten på norsk sokkel. Det viser en ny undersøkelse som er utført for Norsk olje og gass. 17 prosent svarer at det er viktig å opprettholde olje- og gassindustrien, mens 14 prosent svarer at de ikke vet.