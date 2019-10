Støtter krav fra eggprodusenter

Natur og Ungdom støtter kravet fra Rogaland fjærfelag, som mener nye bønder skal få mindre betalt for eggene enn de etablerte. Prognosen for 2020 viser en overproduksjon på 2100 tonn. – Norge må sørge for sikkerhet for bøndene, mener Gaute Eiterjord.