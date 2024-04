Støtte til å skifte vindu i Stavanger

Torsdag 25. april lanserer Stavanger kommune en støtteordning for utskiftning av eldre vindu.

Innbyggere kan motta 2000 kr i støtte per vindu, men maksimalt 60 % av kostnaden for vinduet. Øvre grense for støtte er 10.000 kr per boenhet.

Eiere av bolig i Stavanger kommune som vil gjennomføre utskiftning av eldre vinduer, og som oppfyller alle kriteriene, kan søke støtte. Til sammen 4 millioner kroner er satt av til denne støtteordningen. Dersom Stavanger kommune får inn flere søknader enn det er satt av midler til, blir det loddtrekning.