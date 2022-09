Støttar kyllingavliving

Rogaland fjørfelag støttar Mattilsynet i vedtaket om å avlive 14.000 kyllingar på ein fjørfegard på Kvernaland på tysdag. – Det er sjølvsagt ille for produsenten, men me har tillit til Mattilsynet sine vurderingar, seier Tor Gudmestad. Kyllingane blei avliva på grunn av mistanke om Newcastlesjuke, men seint i går viste prøvane at kyllingane likevel ikkje var smitta.