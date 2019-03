– Det er en vits. Rett og slett en fornærmelse, sier stortingsrepresentant Morten Johansen (Frp).

Han går hardt ut mot egen regjering, og mener forslaget om en kompensasjon på totalt 365 millioner kroner ikke er i nærheten av nok.

Sammen med resten av næringskomiteen på Stortinget besøkte Johansen i dag verdens største pelsauksjon, Kopenhagen Fur.

Denne uken går norsk reve- og minkskinn for millioner av kroner under hammeren i auksjonshuset like utenfor København. Totalt auksjoneres skinn for en milliard danske kroner bort, i løpet av en uke.

Stortingspolitikerne følger nøye med under omvisningen på auksjonshuset. Foto: Mathias Oppedal / NRK

– Regjeringen har varslet at det kommer en sak om nedleggelse av pelsdyrnæringen i Norge. Da er det naturlig at vi kommer hit for å løfte kunnskapsnivået vårt om saken. Til nå har saken vært styrt av følelser, sier komiteleder Geir Pollestad (Sp).

På plass i den danske hovedstaden er store deler av den norske næringen, som lever på lånt tid, mens de venter på et nytt stortingsvedtak om avvikling av pelsdyrnæringen innen 2025.

Det skal etter planen komme før sommeren.

Lever på lånt tid

I mellomtiden går dagene som normalt for norske pelsdyrbønder.

Men dagens to og en halv time lange besøk fra Stortingets næringskomite, gir håp.

– Vi håper at besøket kan presse kompensasjonen opp. Forlaget som ligger der, er altfor lavt, sier pelsdyrbonde Nikolay Valheim.

Nikolay Valheim fra Brusand på Jæren driver et av Norges største minkhus. Foto: Mathias Oppedal / NRK

Siden han starta opp med oppdrett i 2013, har prisene på norsk minkskinn falt med over 50 prosent. I fjor var gjennomsnittsprisen 250 kroner. Det er 25 kroner under produksjonskostnaden per skinn.

– En utdøende næring

Derfor bør oppdretterne være fornøyde med erstatningen som er forslått, mener dyrevernerne.

– De fallende prisene viser at dette uansett er en næring som er i ferd med å dø ut. Vi mener regjeringen bør følge planen de har lagt opp til med tanke på kompensasjon, sier kommunikasjonsrådgiver i Dyrevernalliansen, Kaja Ringnes Efskind.

Kommunikasjonsrådgiver i Dyrevernalliansen, Kaja Ringnes Efskind. Foto: Dyrevernalliansen

Håper på milliarder

De har regnet ut at totalkostnadene på kompensasjonsordningen bør ligge mellom 170 og 420 millioner kroner. Senterpartiets Geir Pollestad vil kjempe for en høyest mulig sum til bransjen.

– Hvis det går så galt at pelsdyrhold forbys, må det helt andre beløp på bordet. De er forespeilet noen hundre millioner, men det som trengs er et milliardbeløp.

Styreleder i Norges Pelsdyralslag Bertran Skadsem viser stortingsrepresentantene Morten Johansen (Frp) og Geir Pollestad (Sp) norske reveskinn. Foto: Mathias Oppedal / NRK

Det faller i god jord hos styreleder i Norges Pelsdyralslag, Bertran Skadsem. Bransjen selv mener staten må punge ut 2,3 milliarder kroner ved nedleggelse.

– Politikerne sier de skal gi oss en skikkelig håndtering og oppgjør, men det gjenstår og se. Jeg stoler ikke på en politiker lenger, sier han.