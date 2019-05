Stortinget bekrefter kinesisk topp-besøk

Så langt har norske myndigheter vært ordknappe om besøket. Men onsdag bekrefter Stortinget at Folkekongressens formann Li Zhanshu kommer på et offisielt besøk til Norge, skriver Stavanger Aftenblad.

I pressemeldingen skriver Stortinget at Li skal delta på møter på Stortinget med stortingspresidenten og utenriks- og forsvarskomiteen, ha audiens på Slottet, og møte statsminister Erna Solberg.

I tillegg vil Li og delegasjonen hans besøke Stavanger-området. Besøket varer fra 15. til 18. mai.

– Naturlig å bidra

Li kommer til Stavanger på 17. mai. Der skal han spise middag på Radisson Blue Atlantic Hotel, som ligger i Stavanger sentrum.

– Det er Stortinget som har invitert denne delegasjonen fra Kina til Norge, og det er Stortinget som er vertskap når de er her. Så skal Stavanger kommune være vertskap for en middag under besøket. Vi synes det er naturlig å bidra på denne måten, og det er helt i tråd med hvordan vi vanligvis tar imot internasjonale delegasjoner, sier ordfører i Stavanger, Christine Sagen Helgø.

– Siden besøket finner sted om kvelden etter at 17. mai-arrangementene er gjennomført, vil det ikke ha betydning for feiringen av nasjonaldagen, sier hun.

Christine Sagen Helgø, ordfører i Stavanger. Foto: Hanne Høyland / NRK

Ordføreren er vertskap for middagen, og på gjestelisten står folkevalgte fra fylkeskommune og kommune. I tillegg er representanter fra næringslivet invitert.

Totalt 44 personer er gjester ved middagen, 21 norske og 23 kinesiske, opplyser kommunen.

Før middagen skal Sagen Helgø, fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal og fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa gjennomføre et 30 minutter langt møte med Li Zhanshu.

– Det er nok tilfeldig at de kommer hit på 17. mai. Jeg vet ikke om det var planlag, men jeg vil benytte anledningen til å fortelle om vårt demokrati og hvordan vi feirer 17. mai. Så må jeg se an hva som er naturlig å si i en slik setting, forteller Stavangers ordfører.

Omstridt besøk

Li, som regnes som Kinas president, Xi Jinping, mest betrodde venner og har i fem år vært presidentens stabssjef. Han kommer med en delegasjon bestående av blant annet Folkekongressens generalsekretær, ledere for ulike komiteer i Folkekongressen og viseutenriksministeren med ansvar for Europa.

Amnesty Norge har varslet at de vil demonstrere når Li besøker Norge.

– Det er en symboltung dag den kinesiske delegasjonen skal oppleve i Norge, og på mange måter er den stikk i strid med alt det kinesiske regimet står for, sier politikk – og samfunnssjef i Amnesty Norge, Tale Hungnes til NRK.

Også politikere i Stavanger reagerer på besøket.

Mener Norge har mye å vinne

Ifølge pressemeldingen fra Stortinget skal formann Li og stortingspresident Tone W. Trøen åpne et bilateralt næringslivsseminar sammen. Li skal også ha en programpost om vinteridrettssamarbeidet mellom Norge og Kina.

– Besøket bekrefter den positive utviklingen i relasjonene mellom våre land, og at det er en god dialog mellom Stortinget og Folkekongressen, sier stortingspresident Trøen.

Tone Trøen, stortingspresident. Foto: Nils John Porsanger / NRK

– Norge har mye å vinne på et nært, bredt og langsiktig samarbeid og kontakt med Kina, fortsetter hun.

SV-politiker Eirik Faret Sakariassen mener de som tar imot Li Zhanshu har en plikt på vegne av alle nordmenn.

– Situasjonen rundt menneskerettighetene må løftes. Det ville vært helt uakseptabelt dersom dette ikke ble gjort, sier han til NRK.

Bakgrunnen for besøket er en invitasjon fra stortingspresident Tone W. Trøen. Daværende stortingspresident, Olemic Thommessen overrakte en invitasjon til Lis forgjenger, Zhang Dejiang, i januar 2018.