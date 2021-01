Stort strømbrudd i Sirdal – nødnett og mobildekning er nede

SISTE: Vest-Agder sivilforsvardistrikt melder at de nå er på vei til Øvre Sirdal for å levere en transportabel basestasjon for nødnett. Brannvesenet i Åseral kommune har også forsterket beredskapen for å støtte Sirdal kommune.

– Nordre delen av kommunen vår er uten strøm, uten mobildekning og det er visst også et brudd på en fiberkabel, sier ordfører i Sirdal kommune, Jonny Liland (Ap).

Han er usikker på hvor mange som er uten strøm akkurat nå, men det skal være alle nord for Handeland.

– Det er et betydelig antall, sier Liland.

Strømbruddet skyldes store nedbørsmengder i kommunen. Tung og våt snø, i tillegg til kraftig vind har fått konsekvenser.

Som følge av strømbruddet har både politiet og kommunen sendt ut pressemeldinger der de ber folk som har hytter i kommunen om å la være å komme.

Et stort område i Sirdal kommune er rammet av strømbrudd.

Nødnettet ute av drift

I pressemeldingene står det at nødnettet er ute av drift og dermed er det vanskelig å varsle nødetatene ved hendelser.

«Vann- og avløpsanleggene er uten strøm. Kapasiteten i høydebassengene vil ikke vare lenge om mange fritidsinnbyggere kommer til Sirdal nå, fredag ettermiddag» skriver kommunen i pressemeldingen.

Agder Energi nett driver feilsøking og retting av feil. Det skal være mange brudd og feil som skal rettes opp, og det er ikke klart hvor lang tid dette vil ta.

– Av hensyn til egen sikkerhet ber vi derfor folk om å respektere oppfordringen om å holde seg hjemme inntil kommunen kommer med ny informasjon, sier operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt, Nikolai Austrheim.

Slik så det ut da Odd Joar Moen kjørte ned fra Øvre Sirdal i dag tidlig. Foto: Odd Joar Moen

Odd Joar Moen var i Øvre Sirdal fra torsdag til fredag. Han overnattet i sin spesialbygde bil og kjørte tilbake til Sola, der han bor, fredag morgen.

– Det hadde kommet enorme mengder snø i løpet av natta. Jeg kjørte opp til bommen og fant fort ut at jeg måtte krysse på utsiden. Jeg har nesten aldri opplevd slike mengder snø, selv om jeg ferdes mye i fjellet, sier han til NRK.

Slik så bilen ut etter en natt i Sirdal. Foto: Odd Joar Moen

Flere hytteområder rammet

Ordfører Liland sier til NRK at det er flere hytteområder som er rammet.

– Vi har 4300 fritidsboliger i Sirdal. Veldig mange av disse ligger nord for bruddet.

Han ber hytteeierne om å vente med å komme til strømmen er tilbake, eller i alle fall til man vet når strømmen kan være tilbake.

– Vi får oppdateringer fra Agder Energi nett fortløpende, og skal ha beredskapsmøte i ettermiddag. Vi har forstått det på dem at dette er krevende på grunn av snøen, sier Liland.