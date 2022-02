Stort straumbrot i Haugesund

Ein feil i Statnett sin stasjon på Spanne i Haugesund førte til at alle i Haugesund by og også utanfor sentrumskjernen mista straumen ved 9-tida. Statnett heldt på med vedlikehald og feilen førte til at nettselskapet Fagne sine tre hovudstasjonar blei slått ut, seier kommunikasjonsansvarleg Gunn Margareth Lassesen. Straumbrotet varte i om lag 10 minutt.