Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) ligger på toppen med flest fuskesaker de siste fire årene som ble varslet til nemnda.

Rett bak kommer Universitetet i Sørøst-Norge (USN) og Universitetet i Agder (UiA).

NTNU er Norges største universitet med omkring 43.000 studenter.

I slutten av januar tapte en medisinstudent fra NTNU en selvplagieringssak i retten.

Til sammenlikning har USN og UiA til sammen 31.000 studenter. Likevel har de til sammen nesten dobbelt så mange fuskesaker som NTNU.

Dersom man ser på antall fuskesaker per student på de forskjellige universitetene fra i fjor, kommer USN ut øverst.

Færrest på Nord Universitet og UiT

USNs studiedirektør Vibeke Bredahl forklarer hvorfor universitetet har høye tall.

Universitetet i Sørøst-Norge hadde størst andel fuskesaker i fjor. Studiedirektør Vibeke Bredahl. Foto: USN

– USN har et velutviklet system for kontroll og for behandling av saker der det er mistanke om fusk. Vi har rutinemessig elektronisk plagiatsjekk på alle skriftlige eksamensarbeider, arbeidskrav, bachelor- og masteroppgaver, sier hun.

De med færrest fuskesaker i fjor var og Norges arktiske universitet (UiT) og Nord Universitet. Lærestedene har likevel vært i nyhetsbildet om fusk den siste tiden.

Deler av Sandra Borchs masteroppgave fra UiT er kopiert, og Ingvild Kjerkol er beskyldt for det samme i sin masteroppgave ved Nord. Saken om Borch masteroppgave kan du lese om i denne saken, eller om Kjerkols masteroppgave her.

Konstituert avdelingsdirektør ved UiT, Julia Holte Sempler, har ikke noen formening om hvorfor tallene er så lave.

– Vi mener at UiT behandler fuskesaker på omtrent samme nivå som praksis i sektoren ligger på. En god indikasjon på dette er at i sakene som er påklaget til Felles klagenemnd, er UiTs vedtak i det vesentligste opprettholdt, sier Sempler.

Ifølge Khrono ble 526 fuskesaker felt i fjor. Av disse hadde Universitetet i Agder flest fellinger, altså saker som ble «dømt» til fusk av nemnda.

– At det er en stor spredning i antall saker mellom institusjonene, tyder kanskje på at det er på tide med en diskusjon i sektoren om hvordan vi håndterer disse sakene, sier UiA-rektor Sunniva Whittaker til Khrono.

Hun mener et høyt tall kan bety at de har en god kultur for å sjekke fusk.

– Veldig urettferdig

Leder for Norsk Studentorganisasjon (NSO), Oline Sæther, sier universitetene har ulike retningslinjer på hva som er fusk eller ikke.

– Det er veldig urettferdig at studenter på én institusjon skal behandles etter andre regler enn på en annen institusjon. Det gjør oss rettsløse og ulike for loven.

Oline Sæther mener studentene trenger et system som kan sikre dem i større grad enn i dag. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Sæther mener at forskjellsbehandlingen bryter med grunnleggende prinsipper i demokratiet. Hun ønsker et bedre system som også kan sikre studentenes rettigheter.

– Studenter blir veldig frustrerte av fuskesaker hvor en blir fratatt muligheten til å studere på grunn av småglipp, som å glemme et par anførselstegn i en lengre tekst. I tillegg så blir en anklaget for å gjøre noe uredelig. Det oppleves som et angrep på vår integritet .

– Når man har dårlig tid, kutter man hjørner

Men hvorfor jukser man? Ifølge psykolog Peder Kjøs er det mange forskjellige grunner.

– Det er banalt, en slags snarvei, en enklere måte å komme til målet på. Når man har litt dårlig tid, så kutter man noen hjørner, forteller han.

Peder Kjøs sier det er naturlig å vurdere å jukse. Men å faktisk gjøre det, er uvanlig. Foto: Kristoffer Myhre

Kjøs peker på at noen ønsker å skaffe seg status eller en fordel som man selv synes man fortjener.

– Da prøver man å skaffe seg måter å berike seg urettmessig på, sier han.

Også sammenlikner han juks, stjeling og å snyte på skatten.

– Men er det uvanlig å tenke at man skal jukse?

– Det er ikke uvanlig. Det er vanlig å føle at ting er slitsomt for eksempel, men å ta skrittet og jukse, det er uvanlig, sier han.