Størst besøk nokon gong i folkehallane

Det har vore over 130.000 barn- og ungdom innom ein av dei fire folkehallane på Nord-Jæren i løpet av sommaren. Det er ny rekord. I fjor stoppa besøket på 72.000. For første gong har det også vore gratis for vaksne i følge med barn. Flest har vore innom folkehallen i Sørmarka i Stavanger, med over 50.000 på vitjing.