Storseier til Sandnes Ulf

Sandnes Ulf slo Sogndal hele 6-0 i 1. divisjon torsdag kveld. Dermed klatret de forbi både Stabæk og Ranheim og opp på direkte opprykksplass. Ingvald Halgunset,Gullbrandur Øregaard, Jostein Ekeland, Alexander Stølås og Ståle Stålinho Sætre scoret målene for Sandnes Ulf. I tillegg scoret Sogndal et selvmål. Verre gikk det for Bryne, som tapte 1-2 borte mot Kongsvinger.