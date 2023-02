Større politiaksjon på Jæren

Politiet har rykket ut med store ressurser til Klepp kommune på Jæren.

– Vi fikk inn første melding 10.29, før det kom flere meldinger etter hvert. Meldingene går på at det var en truende person med machete i et nabolag på Klepp, sier operasjonsleder John Ask i Sør-Vest politidistrikt til NRK.

Politiet hadde ved 11.40-tiden fortsatt ikke funnet personen.

– Vi har kjørt masse i området, men har fortsatt ikke påtruffet personen, sier Ask.

Mannen er ca 185 cm høy, iført grønn jakke og blå treningsbukser. Politiet ber om at folk som har sett personen tar kontakt.

Ifølge NTB oppfordrer operasjonsleder Ask folk om å holde seg unna mannen om de ser han og varsle politiet.

NRKs reporter på stedet melder at det er mye politi i omårdet og at leter etter mannen med drone. De går fra hus til hus og leter.