Storkontroll av mindre byggeplasser

31 byggeplasser i Rogaland ble i forrige uke kontrollert av A-krimsenteret sammen med Skatteetaten.

– Vi vet at bygg og anlegg er en bransje med risiko for arbeidslivskriminalitet. A-krimsenteret i Stavanger har over tid fulgt med på bransjen og aktivt kontrollert større byggeprosjekter. For å bygge ytterligere kunnskap om bransjen, har vi derfor i denne omgang kontrollert mindre byggeplasser i distriktene, sier senterleder Frode Gundersen.

På de 31 byggeplassene ble totalt 74 personer tilknyttet 40 selskaper kontrollert. Totalt 14 personer hos ni virksomheter hadde ikke gyldig HMS-kort. De får trolig bot på 12.500 kroner. .

På en byggeplass ble arbeidet stanset på grunn av usikret stige. En rekke av byggeplassene hadde mangler knyttet til stillas, og fikk veiledning i riktig oppføring og bruk, ettersom det ikke var arbeidere i stillasene på kontrolltidspunktet.

– Det er ikke usannsynlig at det vil avdekke flere feil og mangler. For noen av virksomhetene kan det være aktuelt med utvidede kontroller i etterkant, opplyser Gundersen.