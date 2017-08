Storinvestering i fryselager

Global Fish ønsker å investere 250 millioner kroner i et nytt fryselager på tomten til den tidligere ferjeterminalen på Eigerøy. Forutsetningen er at styret i det kommunale selskapet Egersund næring og havn godkjenner forslaget til en leieavtale for tomten som er forhandlet fram, skriver Dalane Tidende.