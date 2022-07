Storebror om Jakob: – Vi må prøve å banke litt vett inn i hodet på ham

– Det var et vanvittig tøft løp av Jakob. Det krever baller å løpe på den måten der, sier bror Henrik Ingebrigtsen til NRK kort tid etter at Jakob Ingebrigtsen har tatt sølv på 1500 meter i VM.

Selv om Jakob Ingebrigtsen tok sin første VM-medalje utendørs, var han alt annet enn fornøyd med sølvet.

– Det er helt jævlig. Dessverre, det er dumt å si det. VM-sølv er en utrolig stor ting å oppnå, samtidig blir jeg slått av folk som er dårligere enn meg. Jeg er skuffet over meg selv, fortsetter han.

Det ble sølv på Jakob Ingebrigtsen i friidretts VM i Eugene i USA. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Denne uttalelsen reagerer storebror Henrik på.

– Sølv sesongen etter at han tok OL-gull er vanvittig sterkt og en god prestasjon. Jakob gjør alt han kan for å ta gull, så må vi prøve å banke litt vett inn i hodet på ham og si at sølv ikke er et nederlag. Men at han har forbedringspotensial, sier Henrik Ingebrigtsen.

– Kommer til å motivere

Sportsjournalist i Stavanger Aftenblad, Egil Ø. Nærland, har fulgt Ingebrigtsen-brødrene i en årrekke. Han mener det kanskje kan ha vært positivt at Jakob ikke tok VM-gull nå.

– Han fyller 22 år i september. Det kan være greit å ha noe å hige etter. Hadde han tatt gullet her hadde han hatt VM og OL-gull allerede. Nå har han noe å strekke seg etter. Det kommer til å motivere han, sier Nærland.

Egil Ø. Nærland har fulgt Ingebrigtsen-brødrene gjennom en årrekke, og mener sølvet til Jakob kanskje kan ha vært positivt. Foto: Stavanger Aftenblad

Henrik Ingebrigtsen mener nederlaget vil føre til at broren blir svært revansjesugen inn mot EM i München i august.

– Samtidig er det også en ganske fin motivasjon inn mot 5000 meter dette her. Han har vel så store muligheter til medalje og gull der også, sier storebroren.

Norges landslagslege Ove Talsnes hjalp en av Ingebrigtsens største rivaler, australske Stewart McSweyn, uten at det virket til å hjelpe i nattens løp.

For hadde McSweyn vært frisk, tror både storebror Henrik og Nærland at Jakob hadde vunnet.

– Jeg skulle ønske det var en løper til som dro opp farten litt underveis, slik at Jakob slapp å løpe så mye i front. Det tapper mye krefter, og Jakob løper et av sine aller beste løp, sier Henrik.

Jake Wightman fra Storbritannia tok gullet, mens Mohamed Katir fra Spania tok bronsen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Stort idrettsforbilde

Også Nærland påpeker at prestasjonen til Ingebrigtsen er vanvittig stor, og sier at han nå har brutt forbannelsen fra Doha fra to år tilbake, hvor han endte på 4. og 5. plass.

I hjembyen Sandnes er folk svært fornøyde.

– Det var en fin 2. plass. Jeg er skikkelig imponert og syns ikke han skal være skuffet over egen prestasjon. Han er et stort idrettsforbilde for mange, sier bussjåføren Kasper til NRK.

Anne Karin Dugstad hadde håpet på gull, men syns han løper utrolig bra.

– Jeg forstår godt at han er skuffet, men vi er stolte av ham uansett.