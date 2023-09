Støre ut mot Listhaug: – Usammenhengende rekke av argumenter

– Hvis du slakter kua så får du ingen melk. Og det er problemet med politikken nå. Man skremmer folk ut av landet, sa Frp-leder Sylvi Listhaug da lakseskatten var tema i partilederdebatten fra Fiskepiren i Stavanger.

– Dere er mer opptatt av å bekjempe de som skaper verdier enn å bekjempe fattigdom! fortsatte hun.

Ap-leder Jonas Gahr Støre lot seg ikke imponere av Listhaugs skatteangrep.

– Det går ikke å svare på det, det er en usammenhengende rekke av argumenter, sa statsministeren.

Han la til at han var forberedt på motstand mot lakseskatten og at han var stolt over det regjeringen har lagt fram.

– Tull og tøys

Men regjeringens påstander om at lakseskatten gir billigere barnehage, ville ikke Høyre-leder Erna Solberg skrive under på.

– Det er tull og tøys og si at pengene fra laks går til å senke barnehageprisen. Det er et stort budsjett. Du kunne like gjerne sagt at det går til å la være å effektivisere offentlig sektor, sa Solberg og fortsatte:

– Du kunne sagt at det går til å lage nye fylker og løse opp kommunene, alt det andre de prioriterer på det statsbudsjettet.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum svarte kontant:

– Høyre har alltid stått på feil side. Det gjorde de da det var vannkraftdiskusjon på starten av 1900-tallet. Frp var også på feil side på 70-tallet da det var snakk om oljeeventyret og skattelegging av det, sa Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

– Det blir litt mindre utbytte til lakseeierne. Så får de som driver med bleiebytte, litt mer penger. Det er klassisk politisk prioritering, fortsatte han.

– Bomber og granater

Frp-leder Sylvi Listhaug havnet også i klinsj med SV-leder Kirsti Bergstø, i en av kveldens mange hemmelige dueller. Temaet de to fikk presentert, var innvandringspolitikk.

– Det er bomber, granater, drap på åpne gater fordi man har tatt inn alt for mange enn det man greier å integrere, sa Sylvi Listhaug (Frp) om Sverige, og det hun i mange sammenhenger har beskrevet som «svenske tilstander».

SV-leder Kirsti Bergstø sa hun fryktet at det samme vil skje i Norge, dersom Frps økonomiske politikk får råde.

– Fordi det vi trenger er gode fritidsaktiviteter og skoler som ser alle barn og elever. At vi har en økonomisk fordeling som gjør at folk kan delta i arbeidslivet og ha trygghet i bolig og i velferd. Får du ikke det, får du også opptøyer, sa Bergstø.

– Ærlig talt, det er den verste fantasifortellingen jeg noen gang har hørt, svarte Listhaug og langet ut:

– Frp har sørga for kontroll på innvandringa til Norge på en helt annen måte enn før. Vi rydda opp i den største migrasjonskrisa som dette landet her noen gang har hatt. Takk, Gud for at SV ikke hadde noen hånd på rattet den gangen.

I klinsj om vindkraft

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) havnet i debatt om vindkraft med Rødt-lederen.

For mens Arbeiderpartiet åpner for mer vindkraft på steder hvor vertskommunene samtykker til dette, sier Rødt nei til utbygging, både på land og til havs.

– Vi må prioritere kraften vi har til folk og foredling, og går imot elektrifisering som bare flytter utslippene, ikke kutter dem. Vi har i 100 år bygd opp samfunnet på ren og billig vannkraft, sa Rødt-leder Marie Sneve Martinussen.

– Det er ikke smart å stå stille, Marie, sa Støre og fortsatte:

– Problemet med Rødts tilnærming er at de argumenterer som om samfunnet står stille eller går bakover. For framover kommer vi til å trenge mye mer kraft – av to årsaker. Vi skal kutte utslipp og utvikle nye næringer.

Duellene

De første duellantene var Guri Melby (V) mot Arild Hermstad (MDG). Temaet de to politikerne debatterte var cruisetrafikk.

– Problemet er at cruisenæringen nå investerer i svære, store nye cruiseskip med 80.000 passasjerer. Det er umulig å lage en stikkontakt som er stor nok til å gjøre dem til et nullutslippskip, sa Hermstad.

Olaug Bollestad (KrF) og Jonas Gahr Støre (Ap) møttes til duell om friskoler.

Og Erna Solberg (H) og Trygve Slagsvold Vedum duellerte om søndagsåpne butikker.

Under kveldens siste hovedtema ble partiene utfordret til å diskutere hvordan Norge kan løse den desperate mangelen på arbeidskraft.

Hamret løs mot gratis buss

Valgkampens siste partilederdebatt ble innledet med samferdselspolitikk som tema. I Stavanger kommune har Arbeiderpartiet og samarbeidspartiene innført gratis kollektivtransport.

– Det er sikkert fint å gjøre det hvis man har orden på alt det andre. Jeg syns vi skal prioritere å være der for de svakeste, sa Erna Solberg (H).

Sylvi Listhaug (Frp) viste fram en avisforside fra Stavanger Aftenblad om eldre.

– I dag i Stavanger Aftenblad kunne vi lese at eldre her i kommunen ligger i sin egen urin og avføring. Jeg tror de aller fleste vil være enige med meg om at det er viktigere å sikre disse tjenestene enn gratis buss, sa Listhaug.

Hun la til at folk over hele landet savner tida da Frps Ketil Solvik-Olsen var samferdselsminister, men fikk en kontant tilbakemelding fra Rødt-leder Marie Sneve Martinussen:

– Hvis det lukter asfalt, så blir du litt surrete i hodet. Og det kan virke som Frps samferdselspolitikk er litt sånn. Frps presitsjeprosjekt Nye Veier AS burde hete Dyrere Veier AS, fordi det sluker milliarder, øker utslippene og bygger ned matjord, sa hun.

Arild Hermstad (MDG) og Sylvi Listhaug (Frp) røk i tottene på hverandre i spørsmålet om bilbruk og nye motorveier.

– Man skal lytte når Sylvi snakker, for hun snakker på vegne av de som har mest penger, sa Hermstad om hvem som eier bil i Norge.

Listhaug svarte kontant:

– Det er utrolig fjernt å høre MDG snakke om at rikfolk er de som kjører. Har du reist utenfor Oslo og de store byene i det hele tatt? Alle er avhengig av bil, fattig som rik, for det er den eneste måten man kommer rundt.

Hermstad mener milliarder til vei og bil ikke er oppskriften på å bygge gode byer.

– Veldig mange her har lyst til å bygge en motorvei til 60 milliarder. Det er å prioritere rikfolk som skal kjøre bilen sin inn på Karl Johan og parkere bilene sine der. Det er ikke sånn man bygger en god by, svarte Hermstad.

Etter at Ap-leder og Jonas Gahr Støre og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum hadde lagt fram eksempler på regjeringens samferdselssatsing, kontret Høyre-leder Erna Solberg på følgende måte:

– Dere er den første regjeringen som ikke bruker noe av de ekstra oljepengene på det de egentlig skulle brukes til: På samferdsel, på forskning, på skattelettelser. Dere gjør det motsatte

Startet med Tore Tang

Mods-låten Tore Tang fra 1981 lever i beste velgående på festligheter rundt omkring i landet.

Før partilederdebatten i Stavanger sang både politikere og publikum klassikeren med varierende innlevelse. Olaug Bollestad (KrF) ledet an.

Arbeiderpartiet har slitt på en rekke målinger, men fikk fredag et kjempeløft i Stavanger: Ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) ligger an til å kunne gjøre en snuoperasjon av de sjeldne i oljebyen.

Partiledernes siste appell til velgerne

Siste del av kveldens partilederdebatt var politikernes appeller. Her fikk hver av partilederne tid til å tale direkte til publikum i salen og seerne der hjemme.

Venstre-leder Guri Melbye fortalte at hun godt kunne forstå at det var lett å bli motløs i vanskelige tider:

– Men det er også i sånne tider at vi trenger et sterkt og levende demokrati. Nå må vi stå opp for verdiene vi tror på, både internasjonalt og lokalt, sier Melbye.

Sylvi Listhaug (Frp) fulgte opp, og benyttet sin appell til å stille en rekke spørsmål til velgerne:

– Still deg følgende spørsmål: Har du fått det bedre siden forrige valg? Har du fått bedre økonomi? Er du trygg på at du og dine kjære får den hjelper dere trenger når dere trenger den?

Ap-leder Jonas Gahr Støre trakk fram at han spiste is med barnehagebarn i Sarpsborg tidligere denne uken. Der var han for å fortelle om en av regjeringens mange budsjettlekkasjer i den siste uken før valget. Både barnehagepriser og nye sykehjemsplasser kaller statsministeren for Arbeiderpartiets politiske verdier.

– Alle de som skal velges på mandag deler disse verdiene, og de skal omsette dem i praksis. Så tenk på dette: Du skal altså velge om vi sammen skal ta ansvaret for trygge samfunn, oppvekst til de yngste, muligheter til de unge, og trygghet for de aller eldste.

Rødt-leder Marie Sneve Martinussen brukte taletiden sin til å sammenlikne egen politikk med politikken til Høyre:

– Det er nok prat nå, vi trenger handlekraft i møte med forskjellsnorge. Vi skal ikke ha matkøer i en velferdsstat.

Kirsti Bergstø (SV) kom med en humoristisk vri:

– Valgdagen er den eneste dagen der stemmeseddelen vinner over pengeseddelen, sa Berstø med et glimt i øyet.

Arild Hermstad (MDG) ba velgerne lukke øynene og tenke på sitt drømmesamfunn i sin appell. Han trakk frem flere av partiets kjernesaker, og ba seerne stemme på MDG dersom noen av disse sammenfalt med deres drømmer.

– Du får en rettferdig fordeling, du får et næringsliv som er fremtidsrettet og skal være det i lang tid framover, lovet Hermstad.

KrF-leder Olaug Bollestad sa at hun dessverre ikke kunne vedta en ekstra time i døgnet. Men hun ville sørge for at tid til det viktigste, og trakk frem tid til de yngste og de eldste i samfunnet.

Høyre-leder Erna Solberg brukte sin appell til å kritisere byråkratiet i Kommune-Norge.

– Vi vil finne smartere løsninger slik at man ikke sender enda flere regninger hjem til folk, nå når veldig mange har en vanskelig og tung økonomi, sier Solberg.