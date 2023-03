Store trafikkutfordringer på E39 på Bråstein

Politiet på stedet melder om store trafikale utfordringer. De har kalt ut entreprenør via Veitrafikksentralen for å bistå med trafikkregulering. Det er behov for bilberger til to kjøretøy. Nordgående felt er sperret på E39 ved Bråstein i Sandnes.