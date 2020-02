Store problemer på E39 i sørfylket

Det er store trafikale problemer på E39 i Lund pga. vanskelige kjørefold fra Drangsdalen og en mil sørover. Det snør kraftig i området. Et vogntog står på tvers. To vogntog står fast ved tunnelen sør for Moi. Bergingsbil og brøytebiler er i området.