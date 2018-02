Store mengder gjødsel i vegen

Store mengder gjødsel har rent ut over fylkesvegen Mosterøyveien, i Rennesøy kommune. Årsaka er at døra i ein gjødselkjellar i området skal ha blitt øydelagt. Lekkasjen er no stoppa og det på går oppryddingsarbeid. Det skal vera mogleg å køyra på vegen.