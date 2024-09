Store materielle skader på bil

Politiet oppretter sak mot en bilfører i 20-årene etter bilulykke natt til søndag.

Politiet rykket i 05-tiden ut til Kisteberglia i Stavanger etter melding om en bil som hadde kjørt ut av veien og inn i en lyktestolpe.

Når politiet kom til stedet så hadde bilen kjørt videre. Politiet fant bilen like i nærheten med store materielle skader.

To personer var i bilen, og politiet mistenker at føreren var påvirket av alkohol. Han ble tatt med for blodprøve.