Støre fikk tre oppkalt etter seg

Jonas Gahr Støre har fått et eget tre oppkalt etter seg i byheiene i Haugesund, melder NTB. Treet har blitt en liten severdighet i Djupadalen, etter at Støre ble avbildet mens han lekte gjemsel med barna der under valgkampen i 2013.