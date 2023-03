Store bonusutbetalingar til oljetilsette

Dei Equinortilsette kan sjå lyst på framtida. Ifølge Dagens Næringsliv fekk dei 10.5 prosent av løna året før, utbetalt som bonus i fjor, og avisa skriv at det ligg an til om lag det same i år. I tillegg fekk dei tilsette i Equinor julebonus på rundt 10 000 kroner i fjor. Totalt utbetalte Equinor 1.3 milliardar kroner i bonus til dei tilsette. I tillegg kom bonusar til leiinga og dei som styrte handelen med olje- og gassprodukt.