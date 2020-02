Stor vannlekkasje i bygg

Brannvesenet er i gang med å begrense skadene etter at det oppstod en større vannlekkasje i et bygg i Luramyrveien i Sandnes lørdag ettermiddag. Vannlekkasjen kommer trolig fra et sprinkleranlegg som er lekk. Vannet har lekket i to etasjer i bygget.